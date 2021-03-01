Протягом останнього тижня лютого ціна пального на українських АЗС значно зросла.

Буквально за день ціна за літр А-95 підскочила майже на 1 грн. Нині вартість бензину в Україні й досі продовжує своє зростання.

Водночас на світовому ринку зростає і ціна на нафту, що точно не є позитивом для України, яка не здатна самостійно забезпечити себе нафтопродуктами.

Факти ICTV розповідають, що підштовхнуло ціни на бензин до зростання і чи варто очікувати їхнього зниження у найближчому майбутньому.

Динаміка підвищення

Зростання ціни на бензин не є чимось новим для України, але протягом останнього місяця вартість пального сильно змінилася. Якщо на початку лютого за літр А-95 в середньому просили близько 26,47 грн, то нині – 28,22 грн.

Значний стрибок спостерігався в останній тиждень лютого, коли більшість мереж АЗС підняли вартість А-95 майже на 1 грн.

Загалом з початку року українцям доводиться платити у середньому на 3 грн більше за літр пального.

Оскільки Україна не може самостійно забезпечувати себе нафтою і нафтопродуктами, то їх доводиться закуповувати на міжнародних ринках.

Проте ціна пального піднялася до рівнів початку 2020 року лише нещодавно, а їхнє падіння протягом значної частини минулого року було зумовлене зниженим попитом на нафту через пандемію коронавірусу.

Нині ж у багатьох країнах триває кампанія з масової вакцинації від Covid-19, а це означає, що зростають і сподівання на повернення до більш-менш нормального способу життя.

Звичайно, на це реагують і всі ринки, з чим частково пов’язане нинішнє зростання ціни на бензин. Але не лише це підштовхує вартість пального до зростання.

Тяжіння до зростання

Одним з факторів, який завжди впливав на формування вартості бензину, був курс долара. Однак нині він закріпився на більш-менш стабільній позначці близько 28 грн/дол. Тому нині зростання вартості пального на АЗС з ним не пов’язане.

А от на ринку нафти ситуація зовсім інша. Протягом цього року ціна нафти марки Brent зросла з $51,73 за барель до $65,58 (станом на 26 лютого 2021 року).

У коментарі Фактам ICTV директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що саме це стало основною причиною зміни ціни на бензин.

– Починаючи з жовтня 2020 року ціна на нафту зросла з $37 до $67, що встановило цьогорічний рекорд минулого тижня. Ми, як країна, яка імпортує нафтопродукцію приблизно на 85%, не могли не відчути цього зростання, – каже Куюн.

Ціна пального мала б зрости ще на початку 2021 року, але на заваді цьому стали кілька факторів, які сприяли меншій мобільності населення та загальному зниженню попиту на бензин.

По-перше, це були сильні морози, які припали на значний період січня-лютого. По-друге, в Україні все ж запровадили локдаун, через який у людей також було менше приводів для того, щоб пересуватися за допомогою авто.

– Люди були менш рухливими, використовували менше пального, тому вдалося розтягнути запаси більш дешевих нафтопродуктів ще й на лютий. Але наприкінці місяця запас міцності вичерпали, через що ми й побачили певне пришвидшене здорожчання бензину, – пояснює директор консалтингової групи А-95.

На думку економіста Олексія Куща, нині найбільшими факторами, які штовхають ціну пального вгору, є ціна нафти на світовому ринку, а також відкладений попит на енергоносії.

– У високому діапазоні $60-70 нафта може протриматися досить тривалий час. Найголовніше – ми спостерігаємо так званий сировинний відскік світової економіки. Тобто той відкладений попит на сировину, який був сформований у період карантинних обмежень. Чим швидше відкриватимуться кордони, завершуватимуться карантини, тим сильнішим буде відскік. Концентрація відкладеного попиту на короткому проміжку часу “видуватиме” такі сировинні “бульбашки”, зокрема й на ринку нафти, – розповідає Кущ.

Чи зміниться ситуація?

Попри стрімке зростання ціни на нафту, найближчим часом не варто очікувати на продовження тенденції здорожчання бензину в Україні.

Більшість великих гравців ринку вже збільшили ціну в кореляції із вартістю нафти. Єдине, чого можна очікувати найближчим часом – це зростання ціни на невеликих мережах АЗС.

– Потенціал зростання вже вичерпаний. Принаймні основні гравці синхронізувалися з рівнями нових цін. Я не виключаю, що буде певна синхронізація інших мереж: периферійних або тих, хто трохи затримався. Глобально процес здорожчання бензину вже пройшов, – висловлює думку Куюн.

Якщо ситуація залишатиметься стабільною, то й українці не купуватимуть бензин ще дорожче. Звичайно, ніхто не може скасовувати здорожчання через зміну курсу гривні або інфляцію.

На думку Куща, нині не варто очікувати, що вартість нафти підскочить до $80-100 за барель, однак будь-які стрибки так чи так відображуватимуться на ціні бензину в Україні.

Проте не можна відкидати і політичної складової з боку РФ, яка може негативно вплинути на ціну бензину.

Звичайно, її можуть коригувати за допомогою зниження податків, однак навряд чи нині влада наважиться на такий крок.

– Нині ми повністю залежимо від імпорту. Однак до цього може підключитися й політичний фактор. Нині Росію стримує необхідність добудування Північного потоку-2… Після цього її майже нічого не стримуватиме. Не виключаю, що влітку нас може очікувати ембарго з боку РФ на постачання нафти і нафтопродуктів. До цінових проблем можуть додатися й логістичні, відповідно вони також корелюватимуть зростання цін. Тоді державі залишається лише крок зі зменшення податків, однак цього не робитимуть, адже бюджет і так дефіцитний. Або ж можуть зміцнювати гривню, щоб компенсувати валютний еквівалент ціни на нафту. Однак це також потрібно робити дуже обережно, – висловлює думку Кущ.

Найближчим часом ціни на бензин в Україні мають закріпитися на тих значеннях, яких досягли протягом останніх тижнів, однак це не означає, що все залишатиметься так і надалі.

Те, що Україна занадто залежна від іноземних нафтопродуктів – проблема, яка є давно, і яку потрібно вирішувати.

А до того часу нам залишається лише спостерігати, як зростає вартість пального разом із цінами на нафту та курсом долара.