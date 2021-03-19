PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Поступление в ВУЗ онлайн и кабинет учителя: какие функции появятся в Дії

Министерство образования и науки планирует запустить в Дії функцию поступления в ВУЗы.

Поступление в ВУЗ онлайн и кабинет учителя: какие функции появятся в Дії

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В частности, планируется создать электронный кабинет абитуриента.

Кроме того, в рамках Всеукраинской школы онлайн хотят запустить кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Читайте
Правительство приняло решение о реорганизации университетов - список

Правительство уже приняло запуск портала Дія. Цифрова освіта. Его запустят в течение шести месяцев.

Реформа НУШ для 5-9 классов

В 2021 году в Украине запустят пилотный проект реформы Новой украинской школы на уровне базового среднего образования (5-9 классы).

Стандарт базового среднего образования утвердили в сентябре 2020 года. На его основе в настоящее время разработана типичная образовательная программа.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка