Поступление в ВУЗ онлайн и кабинет учителя: какие функции появятся в Дії

Министерство образования и науки планирует запустить в Дії функцию поступления в ВУЗы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В частности, планируется создать электронный кабинет абитуриента.

Кроме того, в рамках Всеукраинской школы онлайн хотят запустить кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Правительство уже приняло запуск портала Дія. Цифрова освіта. Его запустят в течение шести месяцев.

Реформа НУШ для 5-9 классов