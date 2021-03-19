Поступление в ВУЗ онлайн и кабинет учителя: какие функции появятся в Дії

Министерство образования и науки планирует запустить в Дії функцию поступления в ВУЗы.
Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.
В частности, планируется создать электронный кабинет абитуриента.
Кроме того, в рамках Всеукраинской школы онлайн хотят запустить кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.
Правительство уже приняло запуск портала Дія. Цифрова освіта. Его запустят в течение шести месяцев.
Реформа НУШ для 5-9 классов
В 2021 году в Украине запустят пилотный проект реформы Новой украинской школы на уровне базового среднего образования (5-9 классы).
Стандарт базового среднего образования утвердили в сентябре 2020 года. На его основе в настоящее время разработана типичная образовательная программа.