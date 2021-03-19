Вступи до ВНЗ онлайн та кабінет вчителя: які функції з’являться в Дії

Міністерство освіти та науки планує запустити у Дії функцію вступу до ВНЗ.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Зокрема, планують створити електронний кабінет вступника.
Крім того, в рамках Всеукраїнської школи онлайн хочуть запустити кабінет вчителя та випустити мобільні застосунки.
Уряд уже ухвалив запуск порталу Дія. Цифрова освіта. Його запустять протягом шести місяців.
Реформи НУШ для 5-9 класів
У 2021 році в Україні запустять пілотний проект реформи Нової української школи на рівні базової середньої освіти (5-9 класи).
Стандарт базової середньої освіти затвердили у вересні 2020 року. На її основі нині розроблено типову освітню програму.