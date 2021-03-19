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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Вступи до ВНЗ онлайн та кабінет вчителя: які функції з’являться в Дії

Міністерство освіти та науки планує запустити у Дії функцію вступу до ВНЗ.

Вступи до ВНЗ онлайн та кабінет вчителя: які функції з’являться в Дії

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Зокрема, планують створити електронний кабінет вступника.

Крім того, в рамках Всеукраїнської школи онлайн хочуть запустити кабінет вчителя та випустити мобільні застосунки.

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Фото: УНІАН

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