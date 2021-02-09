В Украине запускают пилотный проект реформы НУШ для 5-9 классов

В 2021 году в Украине запустят пилотный проект реформы Новой украинской школы на уровне базового среднего образования (5-9 классы).
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления.
Стандарт базового среднего образования утвердили в сентябре 2020 года. На его основе в настоящее время разработана типичная образовательная программа и начата разработка модельных учебных программ.
В августе 2020 года правительство приняло концепцию развития STEM-образования. Ее реализацией будут заниматься до 2027 года.
По словам Шкарлета, для министерства ключевой задачей на 2021 год является продолжение реформы Новой украинской школы.
— В этом году мы начинаем пилотирования реформы Новой украинской школы на следующем уровне — на уровне базового среднего образования, — отметил Сергей Шкарлет.
Работа старшей профильной школы
Парламент в течение ближайшего месяца может принять изменения в закон об образовании, касающиеся работы старшей профильной школы.
Соответствующий законопроект уже подписали 50 депутатов из разных фракций, его планируют зарегистрировать в парламенте.