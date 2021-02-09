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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Украине запускают пилотный проект реформы НУШ для 5-9 классов

В 2021 году в Украине запустят пилотный проект реформы Новой украинской школы на уровне базового среднего образования (5-9 классы).

Сергей Шкарлет

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления.

Стандарт базового среднего образования утвердили в сентябре 2020 года. На его основе в настоящее время разработана типичная образовательная программа и начата разработка модельных учебных программ.

В августе 2020 года правительство приняло концепцию развития STEM-образования. Ее реализацией будут заниматься до 2027 года.

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По словам Шкарлета, для министерства ключевой задачей на 2021 год является продолжение реформы Новой украинской школы.

— В этом году мы начинаем пилотирования реформы Новой украинской школы на следующем уровне — на уровне базового среднего образования, — отметил Сергей Шкарлет.

Работа старшей профильной школы

Парламент в течение ближайшего месяца может принять изменения в закон об образовании, касающиеся работы старшей профильной школы.

Соответствующий законопроект уже подписали 50 депутатов из разных фракций, его планируют зарегистрировать в парламенте.

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