Чиновникам не позволят иметь двойное гражданство — Данилов

Согласно новому законопроекту, государственные чиновники не должны иметь двойное гражданство, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время Данилов отметил, что при поступлении на государственную должность, спецпроверка людей, которые имели гражданства других стран, будет более тщательной.

— Если человек вступает на какую государственную должность, он должен быть только гражданином Украины и выйти из гражданства других стран. Во время прохождения спецпроверки для допуска к определенным документам, к людям, которые имели гражданство других стран, она будет более пристальной.

Секретарь признал, что редакция Конституции, которая была принята в 1996 году, уже устарела и в современном мире ничего плохого в двойном гражданстве нет, но государство должно знать об этом.

— Если вы имеете второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать, — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что сейчас получение двойного гражданства с РФ невозможно.

Закон о двойном гражданстве

4 марта Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Этим указом Зеленский поручил Кабмину ЦИК и СБУ за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство о двойном гражданстве и в течение шести месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие законопроекты.

Источник: LB

Фото: РНБО