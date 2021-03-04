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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Подвійне громадянство в Україні: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський 4 березня підписав указ №85/2021, яким увів у дію рішення РНБО від 26 лютого Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

володимир зеленський

Воно передбачає аналіз того, чи можуть люди з подвійним громадянством обіймати державні або політичні посади в Україні.

Цим указом глава держави дав доручення Кабміну, ЦВК та СБУ за два місяці провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Після такого аналізу уряд має протягом шестими місяців внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, які б передбачали заборону громадянам України, які мають громадянство чи підданство іноземної держави, претендувати на посади в органах держаної влади або місцевого самоврядування.

Йдеться також про керівні посади на стратегічних об’єктах, допуск до державної таємниці, членство у виборчкомах та політичних партіях.

Окрім того, Кабмін має розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції.

Ще один важливий момент – на законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про набуття громадянства іншої держави, а також встановлена відповідальність за подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства.

Водночас Україна має розпочати діалог з державами, окрім РФ, щодо укладення двосторонніх угод для врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним громадянством.

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Президент Володимир Зеленський ще у грудні 2019 року подав законопроект про подвійне громадянство.

Він запропонував розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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