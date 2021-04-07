Чиновникам не дозволять мати подвійне громадянство – Данілов

Згідно з новим законопроектом, державні чиновники не повинні мати подвійне громадянство, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас Данілов зазначив, що під час вступу на державну посаду, спецперевірка людей, які мали громадянства інших країн, буде більш ретельною.

– Якщо людина вступає на якусь державну посаду, вона має бути тільки громадянином України і вийти з громадянства інших країн. Під час проходження спецперевірки для допуску до певних документів, до людей, які мали громадянство інших країн, вона буде більш прискіпливою.

Секретар визнав, що редакція Конституції, ухвалена у 1996 році, вже застаріла і у сучасному світі нічого поганого у подвійному громадянстві немає, але держава має знати про це.

– Якщо ви маєте друге громадянство або якісь інші документи іншої держави, ми як держава маємо про це знати, – сказав Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що наразі отримання подвійного громадянства з РФ неможливе.

Закон про подвійне громадянство

4 березня Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Цим указом Зеленський доручив Кабміну ЦВК та СБУ за два місяці провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство щодо подвійного громадянства та протягом шестими місяців внести на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти.

Джерело: LB

Фото: РНБО