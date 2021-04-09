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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украинская разведка проверяет информацию об активности РФ в Черном море — Хомчак

Украинская разведка занимается проверкой информации о том, перебрасывает ли Российская Федерация свои корабли из Каспийского в Черное море. Об этом в эфире программы Право на власть сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Руслан Хомчак

— У нас есть все данные, которые дает разведка. Конечно, все эти данные проверяются. Мы отслеживаем обстановку за пределами Украины. Эти данные можно подтвердить тогда, когда мы увидим, что те или иные силы или корабли перекинуты.

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Российские корабли в Черном море

Накануне пресс-служба Южного военного округа Российской Федерации сообщила о межфлотском переходе своих кораблей.

По информации, десантные и артиллерийские катера и суда переходят из Каспийского в Черное море для военных учений.

Фото: УНИАН

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