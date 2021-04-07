Россия не готова к развертыванию широкомасштабной войны в Украине, ведь это может привести к ее краху. Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы Время Голованова на телеканале Украина 24.

По его словам, Россия имеет много проблем во внутренней политике.

— Несмотря на такие оптимистичные заявления со стороны России, она не готова к широкомасштабной войне, ведь имеет много внутренних проблем.

Кравчук убежден, что у российских властей есть страх за свое будущее, поэтому президент РФ Владимир Путин понимает, что его может ожидать.

— Хрущев и Горбачев также активно говорили о возможностях, а когда вступили в соревнование по гонке вооружений, то это закончилось развалом СССР. Поэтому это (широкомасштабная война, — Ред.) может закончиться полным крахом России.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Украина все равно должна быть готова к любому варианту развития событий, ведь от России можно ожидать что угодно. При этом он отметил, что его радуют заявления европейских стран и США относительно поддержки Украины.

Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу

Накануне Леонид Кравчук назвал вариант разблокирования переговоров по Донбассу. По его мнению, к этому нужно активно привлекать США.

Кравчук убежден, что это единственная страна, которая может заставить РФ соблюдать международные нормы.