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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Українська розвідка перевіряє інформацію про активність РФ у Чорному морі – Хомчак

Українська розвідка займається перевіркою інформації про те, чи перекидає Російська Федерація свої кораблі з Каспійського до Чорного моря. Про це в ефірі програми Право на владу повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Руслан Хомчак

– У нас є всі дані, які дає розвідка. Звичайно, ці всі дані перевіряються. Ми відслідковуємо обстановку за межами України. Ці дані можна підтвердити тоді, коли ми побачимо, що ті чи інші сили чи кораблі перекинуті.

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Російські кораблі у Чорному морі

Напередодні прес-служба Південного військового округу Російської Федерації повідомила про міжфлотський перехід своїх кораблів.

За інформацією, десантні та артилерійські катери та судна переходять з Каспійського до Чорного моря для військових навчань.

Фото: УНІАН

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