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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Может наступить время, когда беспокойства Запада будет мало — Кулеба об агрессии РФ

Сейчас существует риск, что может наступить фаза, когда Украине будет необходима практическая поддержка от западных партнеров, а не только слова.

Дмитрий Кулеба

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы все должны понимать, что, не дай Бог, но может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой практической может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения, — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, само существование Украины как независимого европейского государства — провокация для Российской Федерации, поэтому она ищет поводы, чтобы обострить ситуацию.

— В 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала Крым, начала незаконную оккупацию Донбасса, юридически Украина была внеблоковым государством. И это никаким образом не остановило агрессора. Тот, кто ищет поводы, безусловно, постоянно их будет искать, — добавил министр.

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Обострение ситуации на Донбассе

Дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшее обострение на Востоке Украины.

Об этом заявил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано.

Подробнее об обострении ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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