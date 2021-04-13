Сейчас существует риск, что может наступить фаза, когда Украине будет необходима практическая поддержка от западных партнеров, а не только слова.

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы все должны понимать, что, не дай Бог, но может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой практической может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения, — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, само существование Украины как независимого европейского государства — провокация для Российской Федерации, поэтому она ищет поводы, чтобы обострить ситуацию.

— В 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала Крым, начала незаконную оккупацию Донбасса, юридически Украина была внеблоковым государством. И это никаким образом не остановило агрессора. Тот, кто ищет поводы, безусловно, постоянно их будет искать, — добавил министр.

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Обострение ситуации на Донбассе

Дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшее обострение на Востоке Украины.

Об этом заявил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано.

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