Президент Владимир Зеленский не исключает вероятности российского вторжения. Однако он убежден, что Украина к этому готова.

По его словам, в стране понимают, что вторжение России — это вполне реальный сценарий развития конфликта.

— Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения — Ред.). С 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (российские власти — Ред.) готовы, но и мы готовы, потому что находимся на своей земле и на своей территории, — заявил он.

Кроме того, глава государства призвал США поставлять Украине оружие, такое как противотанковые ракеты Javelin, на фоне стягивания российских оккупационных войск.

Зеленский назвал Штаты хорошим другом Украины. Однако, по его словам, президент Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать российскую агрессию и закончить войну на Донбассе.

— Больше оружия, денег на борьбу и, самое важное, больше поддержки вступления в НАТО и западного военного союза, — добавил он.

Недавно Зеленский совершил двухдневный визит на Донбасс на фоне обострения российской агрессии и скопления оккупационных войск вблизи Украины.

Глава государства побывал на украинских позициях и вручил военным государственные награды.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ наращивает войска вблизи украинской границы.

В частности разведка зафиксировала активизацию оккупационных войск в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.