ЕС призвал Россию удержаться от дальнейшей эскалации на Донбассе

Все дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Востоке Украины.

Об этом заявил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано.

– Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации, и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности, – отметил он.

Евродипломат также выразил надежду, что дальнейшей эскалации не будет.

По его словам, украинский вопрос будет на повестке дня заседания глав МИД, которое состоится 19 апреля в формате видео-конференции.

Стано заверил, что все страны ЕС пристально следят за передвижением российских войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму.

– ЕС несколько раз призывал посредством высокого представителя и отдельных лидеров государств-членов снять напряжение, мы подчеркивали, что полное выполнение Минских договоренностей является единственной гарантией политического и мирного разрешения конфликта на Востоке Украины, – подытожил представитель европейской дипломатии.

Разведка о готовности РФ к нападению

В начале апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину. Речь идет, в частности, о возможном продвижении российских оккупационных войск вглубь территории страны.

Россия отказалась предоставить Украине разъяснения по поводу наращивания военного присутствия вдоль границы, а также игнорирует любые попытки Киева привлечь ее к консультациям, направленным на снижение напряженности.

А эскалация продолжается — сегодня, 12 апреля, в зоне ООС во время вражеского обстрела опять погиб украинский боец.