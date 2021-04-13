Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Комиссии Украина-НАТО предложил странам-членам 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации военных действий Россией.

Об этом он рассказал на своей страничке в Facebook.

— Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути нас поддержать в этой ситуации, — сообщил он.

Министр подчеркнул, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины.

— Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. То есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации, — сообщил глава МИД.

Разговор Столтенберга и Кулебы

13 апреля в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина — НАТО. После заседания на совместном брифинге выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Они обсудили эскалацию ситуации на Востоке Украины, вступление Украины в НАТО и поддержку со стороны Альянса. Главные тезисы из брифинга Кулебы и Столтенберга — читайте на Фактах ICTV.