Кулеба запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Комісії Україна-НАТО запропонував країнам-членам 10 кроків для підтримки України на тлі ескалації військових дій Росією.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

– Я також запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно, по суті нас підтримати у цій ситуації, – повідомив він.

Міністр підкреслив, що під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО, союзники висловилися на підтримку України.

– Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить. Тобто абсолютний консенсус на підтримку України в цій ситуації, – повідомив глава МЗС.

Розмова Столтенберга і Кулеби

13 квітня у Брюсселі відбулося засідання комісії Україна – НАТО. Після засідання на спільному брифінгу виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Вони обговорили ескалацію ситуації на Сході України, вступ України до НАТО і підтримку з боку Альянсу. Головні тези з брифінгу Кулеби і Столтенберга – читайте на Фактах ICTV.