НАТО поддерживает Украину не только на словах: главные тезисы разговора Столтенберга и Кулебы

13 апреля в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина — НАТО. После заседания на совместном брифинге выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Они обсудили эскалацию ситуации на Востоке Украины, вступление Украины в НАТО и поддержку со стороны Альянса. Главные тезисы из брифинга Кулебы и Столтенберга — читайте на Фактах ICTV.

Обострение на границе с Украиной

Североатлантический альянс призвал Россию немедленно остановить провокации и обострение ситуации на Донбассе.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс отслеживает все, что происходит в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.

Кроме того, он отметил, что НАТО поддерживает Украину не только на словах. Альянс предоставляет значительную поддержку по-разному. В частности, НАТО помогает Украине строить институты в сфере безопасности и обороны и модернизировать вооруженные силы.

Напомнил Столтенберг и об увеличении присутствия Альянса в Черноморском регионе и в Черном море, а также о том, что Украина имеет статус партнера с расширенными возможностями:

— Это — платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины и союзников, — объяснил генсек.

Вывод войск с Донбасса и непризнание аннексии Крыма

Генсек Североатлантического альянса в очередной раз заверил, что поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины со стороны НАТО является непоколебимой.

Он заявил, что Россия должна уважать свои международные обязательства, прекратить поддерживать боевиков на Востоке Украины и вывести свои войска с Донбасса. Также Столтенберг напомнил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма.

— Мы не признаем незаконную аннексию Россией Крыма. Союзники продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что сейчас есть все инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. По его словам, Украина хочет решить ситуацию на Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительность.

Вступление в НАТО

Также Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он напомнил, что только 30 стран-союзников могут решать судьбу членства Украины в Альянсе.

Но это зависит не только от них, но и от модернизации украинской армии и проведения реформ.

— Россия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать. Мы считаем, что Украина сама может выбирать свой путь, — заявил он.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Киев и НАТО должны усилить сотрудничество на фоне эскалации на Востоке Украины.

— Для нас членство в НАТО — это вопрос времени. В 2008 году Альянс дал обещание Украине и Грузии (относительно членства в НАТО, — Ред.). Мы считаем, что НАТО — это организация, которой можно доверять и которая придерживается своих обещаний, — сказал министр.

Кулеба о “русском мире”

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия должна понять, что наша страна относится к миру демократии, поэтому Украина никогда не станет частью “русского мира”.

Но Украине нужны меры, которые бы сдерживали Россию и ее агрессивные намерения. По мнению Кулебы, ими могут быть как новый раунд санкций, так и прямая поддержка и укрепление украинской обороноспособности.