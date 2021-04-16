На загруженных трассах перед Киевом началась Большая стройка трех транспортных развязок

В рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка на подъездах к Киеву начали возводить сразу три транспортных развязки.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора. Развязки обеспечат безопасное распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и обеспечат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.

— Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В связи с этим будут построены три вместо запланированных пяти развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской объездной дороги, — подчеркнул глава Укравтодора Александр Кубраков.

Развязки на въезде в столицу строятся на участках трассы M-05 Киев — Одесса км 15+390 (Чабаны) и км 21+847 (Вита-Почтовая), а также M-06 Киев — Чоп км 21+767 (Стоянка).

Возле Чабанов дорожники уже завершили подготовительные работы. Сейчас там устанавливают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакады. На трассе возле Стоянки выполнили часть земляных работ и устраивают бетонное ограждение на эстакаде.

Компания-подрядчик планирует приступить к активной фазе реализации проекта во второй половине апреля. Ожидается, что строительство развязок завершат за два года.

Строительство развязок проводится в рамках проекта Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киев за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Подрядчиком выступает азербайджанская компания Euro-Asian Construction Corporation Evrascon. Работы ведутся под наблюдением немецкой компании Kocks Consult GmbH.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года планируется восстановить ​​всю сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.