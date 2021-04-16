На завантажених трасах перед Києвом почалося Велике будівництво трьох транспортних розв’язок

У рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво на під’їздах до Києва почали зводити одразу три транспортні розв’язки.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору. Розв’язки забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків, розвантажать транспортні вузли на міжнародних трасах та створять умови для безпечного руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

— Спорудження розв’язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху. На жаль, ми так і не отримали вчасного рішення Києва щодо відведення землі під розв’язки у Білогородці та Чайках. У результаті буде збудовано три замість запланованих п’яти розв’язок. Системним розв’язанням проблеми стане завершення будівництва Київської обхідної дороги, – наголосив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Розв’язки до в’їзду в столицю будуються на ділянках траси M-05 Київ – Одеса км 15+390 (Чабани) та км 21+847 (Віта-Поштова), а також M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка).

Біля Чабанів дорожники вже завершили підготовчі роботи. Наразі там влаштовують пальові фундаменти та споруджують опори естакади. На трасі біля Стоянки виконали частину земляних робіт та влаштовують бетонне огородження на естакаді.

Компанія-підрядник планує розпочати активну фазу реалізації проекту у другій половині квітня. Очікується, що будівництво розв’язок завершать за два роки.

Будівництво розв’язок відбувається у межах проекту Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Підрядником стала азербайджанська компанія Euro-Asian Construction Corporation Evrascon. Роботи відбуваються під наглядом німецької компанії Kocks Consult GmbH.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року планується відновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.