К лету асфальтовое покрытие самого длинного маршрута Закарпатской области — трассы Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов — будет полностью восстановлено по программе президента Большая стройка. Об этом сообщает Укравтодор.

Речь идет о 209 км, которые проходят вдоль границы с Венгрией и Румынией, а также реки Черная Тиса.

В частности, сейчас Укравтодор прокладывает асфальт в центре Европы в селе Деловое Раховского района Закарпатской области. Именно здесь находится географический центр континентальной Европы, о чем свидетельствует памятный знак, установленный еще в 1887 году — во времена Австро-Венгерской империи.

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Ремонт дороги включает: фрезерование изношенного дорожного покрытия; усиление дорожного основания методом холодного ресайклинга – 22 см смеси; укладка выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см.

А также устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной смеси толщиной 5 см.

Между селами Луг и Деловое также продолжаются работы по возведению верховой подпорной стенки. Высота конструкции из монолитного бетона составляет 3 метра, длина – 826 метров.

Также Укравтодор сообщил о том, что в этом году начнется капитальный ремонт моста в селе Лазещина Раховского района, на 200+099 км дороги.

— Темпы ремонтов дорог в Закарпатской области в 2021 году не сбавляем и планируем восстановить по меньшей мере 265 км дорог общенационального значения, — заявили в Укравтодоре.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко, амбициозная цель в рамках программы президента — отстроить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог, за которую отвечает Укравтодор. Это более 20 тыс. км.

На Хортице реконструируют Музей истории запорожского казачества

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Большая реставрация вскоре стартует обновление 150 культурных объектов, среди которых и Музей истории запорожского казачества на острове Хортица.

Дополнительно в рамках Большой стройки будет обновлена инфраструктура на острове Хортица.