Уряд повинен надати конкретні рішення на випадок активної фази агресії РФ – Гройсман

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман закликав українських політиків незалежно від політичної приналежності згуртуватися навколо загроз російської агресії і припинити публічно політизувати оборонні питання.

Водночас потрібно вимагати безпосередньо від уряду конкретних рішень – фінансових, бюджетних, промислових – на випадок активної фази російської агресії. Про це політик сказав в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми бачимо концентрацію сил РФ на наших кордонах. Це реальна загроза вторгнення. І в такій ситуації має бути свій механізм фінансового забезпечення (армії). Активні бойові дії – це інший порядок використання коштів, які, між іншим, в бюджеті не закладені. І це виклик, – заявив Гройсман.

Також він нагадав, що станом на середину квітня Україна досі не має затвердженого державного оборонного замовлення.

Але замість того, щоб зібратися у вузькому колі, в закритому режимі і напрацювати потрібні країні рішення, українські політики дозволяють собі не тільки обговорювати в ефірі свої позиції щодо озброєння, а й виносять нерідко суперечливі думки в публічну площину.

– Зрозуміло, що дискусії мають бути, але точно не про боєприпаси. От ми вже місяць обговорюємо, що немає ДОЗу. Але якщо така новина стає публічною, має зібратися уряд і в закритому режимі виробити всі рішення. На жаль, і тут маємо такий самий безлад, як із вакцинацією, – наголосив він.

Крім того, політик звернув увагу, що керівництво України постійно закликає світ до єднання проти російської агресії. І він так само закликав керівників США, Німеччини, Франції приїхати до України і показати тут, на українській землі, підтримку нашій державі.

Але окрім закликів до консолідації світу, консолідованою та згуртованою має бути і Україна, переконаний Володимир Гройсман.

Саме тому він закликав урядовців, представників військових кіл зібратися на окреме засідання Ради національної безпеки або в іншому форматі і проговорити всі питання в закритому режимі. Тоді, на його думку, чимало балачок відпадуть самі собою.

Напередодні Володимир Гройсман закликав президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Емануеля Макрона приїхати в Україну через агресію РФ.

Він переконаний, що у такий спосіб світові лідери можуть висловити Україні свою підтримку і разом показати той опір російській агресії, який буде неможливо здолати.