Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект по регистрации ФЛП в автоматическом режиме и без участия государственного регистратора.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что теперь услуга открытия ФЛП станет быстрее и проще.

Сам проект направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти.

Открыть ФЛП самостоятельно можно будет в приложении или на портале Дия. Для этого предпринимателю нужно будет подать заявление на государственную регистрацию на портале Дия.

ФЛП смогут подать декларацию и уплатить налоги в Дие

Физлица-предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении и на портале Дия. Сейчас эту услугу уже тестируют, она занимает несколько минут.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

Источник: Денис Шмыгаль