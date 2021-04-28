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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Кабмин анонсировал открытие ФЛП онлайн в приложении Дия

Додаток ДІЯ

Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект по регистрации ФЛП в автоматическом режиме и без участия государственного регистратора.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что теперь услуга открытия ФЛП станет быстрее и проще.

Сам проект направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти.

Открыть ФЛП самостоятельно можно будет в приложении или на портале Дия. Для этого предпринимателю нужно будет подать заявление на государственную регистрацию на портале Дия.

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ФЛП смогут подать декларацию и уплатить налоги в Дие

Физлица-предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении и на портале Дия. Сейчас эту услугу уже тестируют, она занимает несколько минут.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

Источник: Денис Шмыгаль

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