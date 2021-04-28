Кабінет міністрів України запускає експериментальний проект щодо реєстрації ФОПів в автоматичному режимі та без участі державного реєстратора.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що тепер послуга відкриття ФОПу стане швидшою та простішою.

Сам проект спрямований на зменшення адміністративного навантаження та має низку переваг: усунення корупційної складової та суб’єктивного фактору під час державної реєстрації в органах державної влади.

Відкрити ФОП самостійно можна буде у додатку або на порталі Дія. Для цього підприємцю потрібно буде подати заяву на державну реєстрацію на порталі Дія.

ФОПи зможуть подати декларацію і сплатити податки у Дії

Фізособи-підприємці зможуть сплачувати податки та подавати декларації в додатку та на порталі Дія. Наразі цю послугу вже тестують, вона займає кілька хвилин.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що можливість сплачувати податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.

Джерело: Денис Шмигаль