ФЛП смогут подать декларацию и уплатить налоги в Дії

Физлица-предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении и на портале Дія. Сейчас эту услугу уже тестируют, она занимает несколько минут.

Об этом во время презентации новых услуг в Дії сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Но он отметил, что возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

— Уже этой весной на Diia Summit мы запускаем электронную подпись в Дії, которая открывает новые возможности для цифровизации услуг для бизнеса. Совместно с Государственной налоговой службой мы нашли оптимальный подход, как реализовать в несколько кликов уплату налогов и подачу деклараций для ФЛП на упрощенной системе налогообложения как в приложении, так и на портале Дія, — заявил министр.

По словам Федорова, когда нужно будет платить налоги, то физлицо-предприниматель будет получать оповещение с напоминанием о сроке уплаты. Это поможет избежать штрафов и сэкономит средства предпринимателей.

Кроме того, через Дію можно будет подать декларацию в несколько кликов. Предпринимателям больше не придется заполнять ту информацию, которая есть в реестрах. А еще они смогут пользоваться электронной подписью при заполнении документов.

В Минцифры уверяют, что процессы заполнения деклараций в Дії максимально автоматизированы. Система будет заполнять вместо пользователя все поля так, что ему нужно будет ответить всего на четыре вопроса.

Новые образовательные функции в Дії

Министерство образования и науки планирует запустить в Дії функцию поступления в вузы. В частности, планируется создать электронный кабинет абитуриента.

Также в рамках Всеукраинской школы онлайн планируют запустить кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Фото: Минцифры