Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он поблагодарил весь состав правительства за насыщенных 13,5 месяцев работы. Теперь Кабинет министров должен решить, кто станет его преемником.

Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С Премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти, — отметил Мокан в Facebook.

Василий Мокан был представителем Кабмина в Верховной Раде с марта 2020 года. Он является народным депутатом от партии Слуга народа.

В Кабинете министров уже сообщили, что планируют рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя правительства в Верховной Раде в течение ближайших двух недель.

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Изменения в Кабмине

29 апреля Верховная Рада поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины. До официального назначения он был вице-президентом Энергоатома.

Галущенко сменил на этом посту Юрия Витренко, который был исполняющим обязаности министра. Сам же Витренко стал новым главой Нафтогаза.

Фото: Василий Мокан