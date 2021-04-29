Какие последствия будет иметь увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева

28 апреля Украину всколыхнула новость о том, что Кабинет министров решил уволить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева, который занимает должность более семи лет.

Это больше напоминает запланированную акцию, чем обычное стечение обстоятельств. И она ставит под угрозу некоторые интересы Украины.

Вскоре мы можем увидеть неприятные сигналы от наших международных партнеров и, в частности, Международного валютного фонда.

Факты ICTV рассказывают, почему уволили Андрея Коболева и чего ожидать после этого решения.

Фантомное увольнение

Вся история с увольнением Коболева носит несколько неоднозначный характер, хотя бы потому, что сам глава Нафтогаза до последнего не знал, что его уволили.

— Об “увольнении” узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал, — написал Коболев через несколько минут после распространения информации в СМИ.

Хотя впоследствии Кабинет министров подтвердил информацию, многие уже успели назвать решение правительства незаконным, ссылаясь на то, что соответствующее решение должен принимать наблюдательный совет Нафтогаза.

Фактически, Кабмин проигнорировал так называемую реформу корпоративного управления, целью которой было предотвратить подобные решения властей.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что решение об увольнении Коболева это все равно, что “надругаться” над реформой.

— Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то, что независимый наблюдательный совет, который и должен защищать госкомпании от хотелок украинских политиков. Но хотелки политиков побеждают, — пишет Фурса.

На место Коболева сразу же назначили Юрия Витренко, который занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики и которого Рада несколько раз не смогла назначить на пост министра энергетики.

Создается впечатление, что руководители государства просто не смогли найти места Витренко в Кабмине и решили назначить своего человека в Нафтогазе, тем самым вернувшись к ручному управлению государственными компаниями.

— Принятое Кабинетом Министров решение является юридической манипуляцией. Отстранение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно Уставу Нафтогаза и закону Об акционерных обществах, представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров, — пишут в Нафтогазе.

Инициатива Офиса президента

В Кабмине свое решение связывают с деятельностью всего правления Нафтогаза, которое вместо обещанной прибыли показало невероятные убытки.

— Чистый консолидированный убыток группы компаний Нафтогаз в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК Нафтогаз Украины в декабре 2020 года, — сообщают в пресс-службе Кабмина.

Но все ли так просто? Политолог Владимир Фесенко пишет, что источники, близкие к Офису президента, говорят о недовольстве решением Коболева о повышении цены на газ.

Однако все это — формальные причины. Поэтому следует немного подождать, чтобы увидеть действия властей и узнать о неформальных основаниях решения.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что среди неформальных причин можно выделить монополию Нафтогаза.

— Нафтогаз превратился в неестественную монополию, по большому счету — государство в государстве, которое диктовало свои условия правительству по определению тех или иных цен на газ. История с поднятием тарифов, где Нафтогаз вышел “победителем”, поскольку остался единственной компанией, которая предоставляла эти услуги, очень показательна. По моему мнению, властям это не очень понравилось, так как они были вынуждены принять условия, которые им диктуют. Кроме того, Коболев является апологетом свободного рынка, но в его понимании, с доминированием монополии Нафтогаза, — считает Рейтерович.

Фесенко также считает, что решение властей о смене руководства Нафтогаза может быть связано с непосредственной деятельностью Коболева, решения которого иногда шли в противовес государственным интересам.

То есть Нафтогаз даже при наличии наблюдательного совета трудно было назвать государственной компанией.

— Самоуправство и бесконтрольность Коболева и руководства НАК Нафтогаз Украины вызвали недовольство еще у Гройсмана, когда тот был главой правительства. Но складывалось ощущение, что Коболев непотопляемый и никакое правительство ему не указ. Оказалось, что все-таки нет. Коболев опирался на подконтрольный ему Наблюдательный совет, — пишет Фесенко.

Однако в Нафтогазе связывают решение властей с запасом ликвидности.

Директор по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы Нафтогаз Алена Осмоловская говорит о том, что сейчас он самый большой среди всех государственных компаний и достигает эквивалента 57 млрд грн.

Даже если и предположить, что намерения властей в этом вопросе были благими, скоро нам придется столкнуться с последствиями, в том числе и на международной арене.

Суды и МВФ

Из-за увольнения Коболева в Украине возникают две основные проблемы. Во-первых, это судебные процессы, ведь с главой Нафтогаза в марте 2020 года заключили контракт на четыре года.

По меньшей мере, глава Нафтогаза может захотеть получить деньги за свой контракт в полном размере. По мнению Рейтеровича, Коболев получит предусмотренные выплаты, что будет означать значительные потери для бюджета.

Второй негативный сигнал мы уже получили на международной арене. Международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд считает, что теперь в Украине нельзя говорить о корпоративном управлении.

— Это возмутительно. Руководителя Нафтогаза Андрея Коболева уволило правительство Украины, а наблюдательный совет не уведомили. После этого, украинское правительство не может заявлять о наличии любого корпоративного управления, — пишет Аслунд.

Но наихудший сигнал может прийти от МВФ, транш которого Украина стремилась получить до конца 2021 года

Наши международные партнеры поддерживали создание свободного рынка газа, даже если к его формированию и могли быть претензии.

— Сотрудничество в этих направлениях поставят на паузу. Насколько она затянется — будет зависеть от первых шагов Витренко на новой должности. Если наши международные партнеры увидят, что курс изменился и изменился существенно, речь пойдет о постоянном вмешательстве государства… я боюсь, что мы можем забыть о кредитах МВФ до конца года. Если же Витренко подаст план, где основные наработки предшественника в формировании рынка газа сохранят, и не будет существенных противоречий с теми энергетическими пакетами, которые действуют в ЕС, возможно, после непродолжительной паузы сотрудничество восстановится. И больше об этом вопросе вспоминать не будут, — считает Рейтерович.

В любом случае, нужно готовиться к возможной реакции со стороны МВФ, ведь Украина взяла на себя обязательства по реформированию рынка газа.

Нужно найти оправдание своим действиям на международной арене, поскольку в глазах МВФ это может быть прямым нарушением обязательств Украины.

Увольнение Коболева еще не раз аукнется Украине в течение этого года. Суды и проблемы с МВФ — наименьшее, о чем можно сейчас говорить.

Властям следует задуматься о решениях, которые противоречат украинским законам, даже если они и играют на пользу государству.

Государство, которое выше своих законов, — это всегда путь в никуда.