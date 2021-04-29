Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Він подякував усьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи. Тепер Кабінет міністрів повинен вирішити, хто стане його наступником.
– Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З Прем‘єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Сподіваюся на подальшу конструктивну співпрацю законодавчої та виконавчої гілок влади, – зазначив Мокан у Facebook.
Василь Мокан був представником Кабміну у Верховній Раді з березня 2020 року. Він є народним депутатом від партії Слуга народу.
У Кабінеті міністрів вже повідомили, що планують розглянути питання про призначення нового постійного представника уряду у Верховній Раді протягом найближчих двох тижнів.
Зміни у Кабміні
29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. До офіційного призначення він був віце-президентом Енергоатому.
Галущенко замінив на цій посаді Юрія Вітренка, який був виконувачем обов’язків міністра. Натомість сам Вітренко став новим головою Нафтогазу.
Фото: Василь Мокан