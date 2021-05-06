Май порадует украинцев большим количеством выходных — для отдыха предусмотрено 13 дней. Также график работы банков на майские праздники будет отличаться от привычного, так как 1 и 9 мая — выходные дни.
1 мая в 2021 году приходится на субботу, которая будет выходным днем, поэтому банки в этот день не будут работать.
Также 2 мая, воскресенье, — выходной день. Соответственно банки не будут работать.
Всего с 1 по 4 мая в Украине будет продолжаться мини-отпуск в связи с такими праздниками как, День труда и Пасха.
9 мая приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая, тогда банки также не будут работать.
График работы банков на майские праздники 2021:
1-2 мая (суббота-воскресенье) — выходной;
10 мая (понедельник) — выходной.
Календарь государственных праздников на 2021 год
Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.
В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.
Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.