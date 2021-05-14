В приложении и на портале Дія с 17 мая будут доступны новые услуги. Они должны облегчить процесс взаимодействия гражданина с государством.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он анонсировал лишь три услуги из полного списка, который будет представлен на презентации Diia Summit в понедельник, 17 мая. Это будут такие услуги:

Изменение места регистрации онлайн. Чтобы сменить место регистрации, нужно будет представить заявление и онлайн-подтверждение от собственника жилья. Пока в пилотном проекте участвуют Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, но до конца года услуга будет масштабирована на всю страну.

Дія.підпис. Это необходимо для получения госуслуг, где требуется идентификация личности, в том числе с помощью цифровой подписи.

Автоматическая регистрация ФЛП. Федоров заявляет, что эта услуга должна существенно упростит процесс рассмотрения заявки.

Также на саммите представят и другие функции в сервисе Дія, среди которых: новые услуги для водителей, оплата налогов онлайн, услуги электронной демократии, а также возможность льготной ипотеки для переселенцев.

Онлайн-регистрация проживания детей

Ранее Минцифры запустило новый сервис на портале Дія. Он позволяет всего за 5 минут зарегистрировать место проживания ребенка до 14 лет.

Чтобы зарегистрировать адрес проживания, у родителей или одного из них должна быть электронная подпись. Также им нужно заполнить заявление на портале Дія и в течение суток ждать оповещения о регистрации.

Источник: Михаил Федоров

Фото: Министерство цифровой трансформации