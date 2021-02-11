Регистрация проживания детей за 5 минут: на портале Дия запустили новый сервис

Министерство цифровой трансформации запустило новый сервис на портале Дия, который позволяет всего за 5 минут зарегистрировать место проживания ребенка в возрасте до 14 лет.

Эта услуга доступна в Харькове в рамках пилотного проекта, в Мариуполе и Кривом Роге, а с апреля будет во всех регионах.

Чтобы зарегистрировать адрес проживания ребенка, родителям или одному из них надо иметь электронную подпись, заполнить заявление на портале Дия и в течение суток ждать оповещения о регистрации.

Услугой уже воспользовались сотни родителей, а вскоре станет доступной онлайн-регистрация или смена места жительства для взрослых.

Минцифры сейчас тестирует новую услугу. Она очень сложная, поскольку требуется взаимодействие тысяч баз данных и реестров. Запуск запланирован на апрель.

Для полноценного запуска сервиса Верховная Рада должна принять соответствующие законопроекты. Это позволит людям как с обычным паспортом, так и с ІД-картой менять место регистрации. В апреле также запустят электронную подпись автоматического реестра ФЛП.

В Минцифры также обещают, что с сентября 2021 году украинцы могут вообще отказаться от бумажных документов, поскольку вся необходимая информация содержится в соответствующих реестрах.