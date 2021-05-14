У додатку та на порталі Дія з 17 травня будуть доступні нові послуги. Вони повинні полегшити процес взаємодії громадянина з державою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Він анонсував лише три послуги з повного списку, який буде представлений на презентації Diia Summit в понеділок, 17 травня. Це будуть такі послуги:

Зміна місця реєстрації онлайн. Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде подати заяву та онлайн-підтвердження від власника житла. Поки в пілотному проекті беруть участь Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, але до кінця року послуга буде масштабована на всю країну.

Дія.підпис. Це необхідно для отримання держпослуг, де потрібна ідентифікація особистості, зокрема за допомогою цифрового підпису.

Автоматична реєстрація ФОП. Федоров заявляє, що ця послуга повинна істотно спростити процес розгляду заявки.

Також на саміті представлять інші функції в сервісі Дія, серед яких: нові послуги для водіїв, оплата податків онлайн, послуги електронної демократії, а також можливість пільгової іпотеки для переселенців.

Онлайн-реєстрація проживання дітей

Раніше Мінцифри запустило новий сервіс на порталі Дія. Він дозволяє всього за 5 хвилин зареєструвати місце проживання дитини до 14 років.

Щоб зареєструвати адресу проживання, у батьків або одного з них повинен бути електронний підпис. Також їм потрібно заповнити заяву на порталі Дія і впродовж доби чекати оповіщення про реєстрацію.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Міністерство цифрової трансформації