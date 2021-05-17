В электронном сервисе государственных услуг Діяі появилась новая возможность — теперь внутренне перемещенные могут получить возможность на кредит на льготное жилье прямо в смартфоне.

О новой возможности в приложении Дія рассказали во время презентации Diia Summit 2.0.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник отметил, что в нашем государстве находится около 1,5 млн переселенцев, пострадавших от оккупации в Крыму и на востоке Украины.

Среди них 120 тыс. человек пользуются цифровой справкой переселенцев в Дії, которой можно делиться QR-кодом в приложении.

— Для людей, которые потеряли дом, остро стоит вопрос покупки нового жилья. Благодаря соглашению о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Германией, а также при финансировании государственного банка Германии мы запускаем подачу заявления о намерении получения льготного кредита внутренне перемещенным лицам, — подчеркнул Баник.

Преимущества льготного кредита на жилье для переселенцев: ипотека до 20-ти лет под 3% годовых, а также люди могут самостоятельно выбрать, какое жилье они хотят и неважно в каком месте. Такую возможность финансирует государственный банк Правительства Федеративной Республики Германия Кредитное учреждение для восстановления.

16 июля состоится розыгрыш, в котором выберут победителей, получивших право на льготный кредит на жилье.

Изменение места регистрации онлайн

Также в приложении Дія теперь можно изменить место регистрации онлайн прямо в смартфоне. Разработчики проекта отмечают, что это значительно облегчит эту процедуру.

Для этого нужно лишь подать заявление и онлайн-подтверждение от владельца жилья. Однако пока эта услуга доступна только для некоторых городов. Подробнее об изменении места регистрации онлайн в Дії читайте на сайте Факты ICTV.