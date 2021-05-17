Дия Украина: в приложении можно изменить место регистрации онлайн

Министерство цифровой трансформации Украины представило новое обновление в электронном сервисе государственных услуг Дія. Теперь украинцы могут изменить место своей регистрации в несколько кликов прямо в смартфоне.

Сейчас это действие доступно только для Киева, Харькова, Винницы, Луцка и Ровно, однако разработчики планируют расширить услугу до конца года на всю территорию Украины.

Сейчас услугой могут воспользоваться в Дії только владельцы паспорта в формате ID-карточек. Однако в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который позволит владельцам бумажного паспорта сменить место регистрации.

Также этим законопроектом отменят штамп о прописке в паспорте и справку о месте регистрации — ту бумажку, который сейчас с собой носят владельцы ID-карты.

Чтобы воспользоваться услугой через Дію, нужно заполнить заявку. Если вы проживаете в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендуете — владелец должен подтвердить ваш запрос, который он получит в приложении Дія через уведомления.

Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре. К тому же ваша предварительная регистрация сразу аннулируется. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что эта обновленная услуга будет доступна в течение суток.

Новые обновления в Дії

Накануне стало известно, что Минцифры намерено представить обновления в приложении Дія. Такие шаги направлены на то, чтобы облегчить украинцам пользование государственными услугами.

Среди новинок в электронном сервисе — изменение места регистрации онлайн, автоматическая регистрация ФЛП, возможность оплатить налоги онлайн и новые услуги для водителей.