У електронному сервісі державних послуг Дія з’явилася нова можливість – відтепер внутрішньо переміщені можуть отримати можливість на кредит на пільгове житло просто у смартфоні.

Про нову можливість у додатку Дія розповіли під час презентації Diia Summit 2.0.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік наголосив, що у нашій державі перебуває близько 1,5 млн переселенців, які постраждали від окупації в Криму та на сході України.

Серед них 120 тис. осіб користуються цифровою довідкою переселенців в Дії, якою можна ділитися QR-кодом у додатку.

– Для людей, які втратили домівку, гостро стоїть питання купівлі нового житла. Завдяки угоді про співробітництво між Кабінетом міністрів України та Німеччиною, а також за фінансування державного банку Німеччини ми запускаємо подачу заяви про намір отримання пільгового кредиту внутрішньо переміщеним особам, – наголосив Банік.

Переваги пільгового кредиту на житло для переселенців: іпотека до 20-ти років під 3% річних, а також люди можуть самостійно обрати, яке житло вони захочуть та немає значення в якому місці. Таку можливість фінансує державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччина Кредитна установа для Відбудови.

16 липня відбудеться розіграш під час якого оберуть переможців, які отримають право на пільговий кредит на житло.

Зміна місця реєстрації онлайн

Також у додатку Дія тепер можна змінити місце реєстрації онлайн просто у смартфоні. Розробники проекту зазначають, що це значно полегшить цю процедуру.

Для цього потрібно лише подати заяву та онлайн-підтвердження від власника житла. Проте наразі ця послуга доступна лише для деяких міст. Детальніше про зміну місця реєстрації онлайн у Дії читайте на сайті Факти ICTV.