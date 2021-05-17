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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

В Украине госорганы полностью перейдут на цифровой режим работы с 24 августа — Зеленский

володимир зеленський

Государственные органы Украины с 24 августа полностью откажутся от использования бумажных документов и перейдут на цифровой режим работы.

Об этом во время форума Украина 30. Цифровизация сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это делают для того, чтобы государство без бумажек действительно существовало.

— 24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг, — анонсировал глава государства.

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже заявлял о планах ввести режим paperless или безбумажный офис, когда будет принят соответствующий закон. Он предусматривает, что государство не имеет права требовать бумажные документы, если информация есть в реестрах.

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Цифровая революция

Во время форума Владимир Зеленский также заявил, что в Украине уже состоялась диджитал-революция. Он заверил, что движение страны к масштабной цифровизации остается неизменным.

Кроме того, президент добавил, что на сегодня запущены десятки онлайн-услуг, которыми пользуются уже более 10 млн украинцев.

Фото: Dreamstime

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