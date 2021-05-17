В Украине уже произошла диджитал-революция — Зеленский

Движение страны к масштабной цифровизации остается неизменным. Но невозможно не признавать тот факт, что в Украине уже произошла диджитал-революция.

Об этом во время форума Украина 30. Цифровизация сообщил президент Владимир Зеленский.

— Невозможно не признавать, что мы уже сделали, можно сказать, диджитал-революцию. Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было платить взятки, а сейчас нужно только платить за интернет. Раньше — это десять кабинетов, сейчас — один сайт. Раньше — 50 справок в очередях, сейчас — три-четыре клика в смартфоне, — отметил президент.

Глава государства также добавил, что все больше украинцев пользуются онлайн-услугами в приложении или на портале Дія. Так, он отметил, что на сегодня 50% предпринимателей Украины уже открыли бизнес онлайн, по сравнению с 5% в прошлом году.

В общем Владимир Зеленский отметил, что было запущено десятки онлайн-услуг, которыми сегодня пользуются уже более 10 млн украинцев.

Новые услуги в Дії

С 17 мая в приложении Дія появится еще одна новая услуга — изменение регистрации места жительства (прописки, — Ред.) онлайн.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, прописаться онлайн можно будет как в собственном, так и в арендованном жилье.

Кроме того, с 17 мая молодые люди, которые меняют место регистрации, не обязаны будут приходить в военкоматы.