Державні органи України з 24 серпня повністю відмовляться від використання паперових документів і перейдуть на цифровий режим роботи.

Про це під час форуму Україна 30. Цифровізація повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що це роблять для того, щоб держава без папірців справді існувала.

– 24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли. Жодних паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або довідки для надання державних послуг, – анонсував глава держави.

Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже заявляв про плани запровадити режим paperless або безпаперовий офіс, коли буде ухвалено відповідний закон. Він передбачає, що держава не має права вимагати паперові документи, якщо інформація є в реєстрах.

Цифрова революція

Під час форуму Володимир Зеленський також заявив, що в Україні вже відбулася діджитал-революція. Він запевнив, що рух країни до масштабної цифровізації залишається незмінним.

Крім того, президент додав, що станом на сьогодні запущено десятки онлайн-послуг, якими користуються вже понад 10 млн українців.