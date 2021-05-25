Сегодня, 25 мая, Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. Участники тренировок учились выявлять и локализовать злоумышленников, освобождать заложников и ликвидировать потенциальные последствия чрезвычайных ситуаций.

Цель тренировки в Одесской области — совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуре.

Согласно легенде этих учений, несколько так называемых диверсионных групп пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный.

В то же время еще одна группа вооруженных “террористов” захватила грузовое судно, взяла в “заложники” экипаж и выдвинула требования.

В общем антитеррористическая операция проходила в несколько этапов — после завершения переговоров началась активная фаза.

Так, штурмовые группы спецподразделения СБУ Альфа провели учебную операцию по нейтрализации диверсантов и освобождению заложников.



















Освобождение заложников и нейтрализация диверсантов: как прошли учения в Черном море / 5 фотографий

Как отмечают в пресс-службе СБУ, проведение таких учений позволяет нашим защитникам усилить эффективность совместных боевых действий во время проведения соответствующих операций.

Учения состоялись, в частности в ночное время и при сложных погодных условиях.

Военные учения на Волыни

Недавно на Луцком военном аэродроме состоялись учения Севастопольской бригады ВВС Украины.

Так, летчики отрабатывают ведение воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29, состоящих на вооружении подразделения.

В маневрах принимали участие как опытные летчики, так и совсем молодые выпускники авиационных университетов страны.