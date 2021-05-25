Сьогодні, 25 травня, Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря. Учасники тренувань вчились виявляти та локалізувати зловмисників, звільнювати заручників і ліквідовувати потенційні наслідки надзвичайних ситуацій.

Мета тренування на Одещині – вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

Згідно із легендою цих навчань, декілька так званих диверсійних груп намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний.

Водночас ще одна група озброєних “терористів” захопила вантажне судно, взяла у “заручники” екіпаж і висунули вимоги.

Загалом антитерористична операція проходила у кілька етапів – після завершення переговорів розпочалася активна фаза.

Так, штурмові групи спецпідрозділу СБУ Альфа провели навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення заручників.



















Звільнення заручників та нейтралізація диверсантів: як пройшли навчання у Чорному морі / 5 фотографий

Як зазначають у прес-службі СБУ, проведення таких навчань дозволяє нашим захисникам посилити ефективність спільних бойових дій під час проведення відповідних операцій.

Заходи відбулися, зокрема у нічний час та при складних погодних умовах.

Військові навчання на Волині

Нещодавно на Луцькому військовому аеродромі відбулись навчання Севастопольської бригади ВПС України.

Так, льотчики відпрацьовують ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МіГ-29, які перебувають на озброєнні підрозділу.

У маневрах брали участь як досвідчені льотчики, так і зовсім молоді випускники авіаційних університетів країни.