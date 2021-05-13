Захистимо Україну: на Волині проходять навчання Севастопольської бригади ВПС

На Луцькому військовому аеродромі стартували навчання Севастопольської бригади ВПС України.

Льотчики відпрацьовують ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МіГ-29, які перебувають на озброєнні підрозділу.

У маневрах беруть участь як досвідчені льотчики, так і зовсім молоді випускники авіаційних університетів країни.

– Всі люди хочуть, щоб взагалі ніколи не було війни. Але ми повинні бути готові до виконання будь-яких поставлених завдань з оборони нашої повітряного простору, – розповів командир Севастопольської бригади Віктор Меретін.

Пілот на ім’я Євген, який є наймолодшим бійцем підрозділу, має вже 200 годин нальоту. За словами військового, про небо він мріяв з дитинства. Молодий льотчик розповів, як відпрацьовував атаки наземних цілей, а також виконання маневрів з ухилення від ППО ворога.

Досвідченіші авіатори тренувалися піднімати МіГ-29 на максимальну висоту, розганяти літак до надзвукової швидкості, а також виводити його до стратосфери.

За словами ще одного військовослужбовця бригади Северина Вітвіцького фронтовий винищувач МіГ-29 – радянський літак, призначений для знищення наземних військ і надводних цілей ворога.

Літак здатен розвинути швидкість до двох з половиною тисяч кілометрів на годину. Винищувач може літати на висотах від 20 метрів до 18 км.

Севастопольська бригада ВПС України базується на Луцькому аеродромі вже протягом трьох років.

Після того, як підрозділ було виведено з аеропорту Бельбек, який розташовано на окупованому Росією півострові Крим, він спочатку базувався в Миколаєві, а потім його було перекинуто на Волинь.

– Луцький аеродром раніше активно не використовувався, не дивлячись на те, що є одним з найкращих в Україні. Його злітно-посадкова смуга довжиною в 2,5 тисячі метрів може приймати практично будь-які літаки, – розповів старший офіцер Андрій Тюренков.

Участь ЗСУ в навчаннях США Defender Europe-21

Раніше стало відомо про участь українських військовослужбовців у багатонаціональних навчаннях США Defender Europe-21, які, зокрема, будуть проходити на полігоні Графенвер в Німеччині.

Як розповів командувач 41-ій бригади польової артилерії армії США Даніель Міллер, бійці ЗСУ приєднаються до одного з головних заходів навчань – Dynamic Front.

Маневри почалися в ніч на 7 травня з артилерійських стрільб на полігонах Естонії.

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