Германия не предоставляла Украине военную помощь, но могла бы это сделать — Зеленский

Хотя Германия не предоставляла Украине военную помощь, все же Киев хотел бы получить некоторые виды вооружений от страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В частности, он отметил, что Украина заинтересована в патрульных катерах, винтовках, средствах радиосвязи и БТРах.

— Германия не предоставляла нам военную помощь, но она могла бы это сделать, — заявил президент в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Владимир Зеленский напомнил, что о необходимости предоставления военной помощи недавно заявил сопредседатель партии Зеленых Роберт Хабек, который после своего визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину.

В то же время представители правящего блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Германии против этой идеи.

По мнению заместителя председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в Бундестаге Йохана Вадепуля, конфликт на Донбассе не имеет военного решения, а поэтому поставки вооружений — это неправильный путь.

Помощь со стороны США

На днях Государственный департамент США запросил $255 млн у Конгресса для финансовой помощи Украине на 2022 год.

В частности, в тексте запроса указывается, что эта сумма будет предоставлена ​​для противодействия агрессии РФ, а также ускорит процесс внедрения реформ в Украине по борьбе с коррупцией.