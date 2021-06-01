Німеччина не надавала Україні військову допомогу, але могла б це зробити – Зеленський

Хоча Німеччина не надавала Україні військову допомогу, все ж Київ хотів би отримати деякі види озброєнь від країни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що Україна зацікавлена в патрульних катерах, гвинтівках, засобах радіозв’язку і БТРах.

– Німеччина не надавала нам військову допомогу, але вона могла б це зробити, – заявив президент в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Також Володимир Зеленський нагадав, що про необхідність надання військової допомоги нещодавно заявив співголова партії Зелених Роберт Хабек, який після свого візиту до Києва схвально висловився про можливі постачання озброєнь в Україну.

Водночас представники правлячого блоку Християнсько-демократичного (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) Німеччини проти цієї ідеї.

На думку заступника голови фракції блоку партій ХДС/ХСС у Бундестазі Йогана Вадепуля, конфлікт на Донбасі не має військового рішення, а тому постачання озброєнь – це неправильний шлях.

Допомога з боку США

Днями Державний департамент США запросив $255 млн у Конгресу для фінансової допомоги Україні на 2022 рік.

Зокрема, у тексті запиту зазначається, що ця сума буде надана для протидії агресії РФ, а також прискорить процес запровадження реформ в Україні щодо боротьби з корупцією.