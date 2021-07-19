Лучший панчер в истории среди супертяжей: Виталию Кличко — 50

В понедельник, 19 июля, легендарный боксер, городской глава Киева Виталий Кличко празднует юбилей — 50 лет.

За свою боксерскую карьеру он владел четырьмя поясами: IBF, IBO, WBO и WBA, а также остается единственным боксером в мире, который имеет пояс Вечного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC — самой престижной в мире профессионального бокса.

Кличко-старший начал делать первые шаги в политике еще в нулевых, а впоследствии основал партию УДАР и стал народным депутатом Украины VII созыва. С 5 июня 2014 является мэром столицы.

Факты ICTV рассказывают о спортивных достижениях, политических шагах и семье юбиляра Виталия Кличко.

Мечтал стать футболистом, а стал чемпионом мира по боксу

Виталий Кличко начал заниматься боксом в 14 лет, хотя в детстве мечтал о карьере футболиста. Его друзья даже шутят, что однажды у Виталия попытались отобрать мяч неспортивным методом, и он стал боксером.

В начале спортивной карьеры старший Кличко достиг неплохих успехов в кикбоксинге, став шестикратным чемпионом мира (дважды в любителях и четыре раза в профи).

На боксерском ринге он трижды становился чемпионом Украины, завоевал серебро на чемпионате мира среди любителей, а также завоевал пояса интерконтинентального чемпиона мира по версиям WBO и WBA и титулы в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC.

В любителях он провел 210 боев, из которых в 185 одержал победу, 80 из них — нокаутом. На профи-ринге в активе Виталия 41 поединок, из которых он выиграл 38, одержав 35 досрочных побед и понеся два поражения.

В 1999 году старшего из братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса как первого чемпиона в супертяжелом весе, который выиграл 26 поединков нокаутом. Для этого ему понадобилось наименьшее количество раундов.

В ноябре 2005 года объявил о завершении карьеры, но уже спустя два года решил вернуться в профессиональный спорт. После этого он отобрал пояс чемпиона WBC у россиянина Олега Маскаева, выиграл бой против Сэмюэла Питера, защитил пояс WBC в бою против кубинца Хуана Карлоса Гомеса и выиграл бой у Криса Арреолы.

В 2009 году в бою против американца Кевина Джонсона Виталий установил новый рекорд по количеству джебов за поединок в супертяжелом весе — 749. В 2010 году Кличко защитил свой титул в поединке против чемпиона Европы поляка Альберта Сосновского, а позже — в бою с американцем Шенноном Бриггсом.

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Политическая карьера

В 2004 году во время Оранжевой революции братья Кличко открыто поддержали кандидата от оппозиции Виктора Ющенко. В следующем году Виталий стал советником президента Украины, а в 2006-м — получил должность штатного советника главы государства.

В 2006 году он одновременно баллотировался на выборы в Верховную Раду, в Киевсовет и на пост городского главы Киева. В итоге, получил только мандат депутата Киевсовета. На выборах мэра столицы он занял второе место, проиграв гонку одиозному Леониду Черновецкому, но обошел экс-мэра Киева Александра Омельченко.

Как только в 2008 году Верховная Рада объявила о досрочных выборах на пост главы Киева, Кличко сразу объявил о своих намерениях баллотироваться на эту должность. Но на этот раз он уступил двоим — опять Черновецкому и Александру Турчинову.

В 2010 году политическую партию Нова Країна переименовали в УДАР, и ее возглавил Виталий Кличко. Уже в 2012 году его партия смогла попасть в парламент, набрав 13,96% голосов. УДАР в ВР VII созыва получил 42 мандата.

В 2013 году Кличко открыто поддержал протесты, переросшие в Революцию достоинства. На выборах президента в 2014 году он поддержал кандидатуру Петра Порошенко, а сам снова попытался стать мэром столицы. Эта попытка наконец увенчалась успехом — за него проголосовали 56,7% киевлян, а его партия получила большинство в Киевсовете. 5 июня 2014 года Кличко принял присягу городского главы Киева.

Осенью 2015 году он вновь победил на местных выборах. Во втором туре он обошел Борислава Березу.

На очередных выборах городских глав в 2020 году Кличко одержал победу в первом туре, набрав 50,52%.

Семья и хобби

С будущей женой Натальей Виталий познакомился на одном из показов мод. До знакомства с Кличко она была фотомоделью и занималась гимнастикой и синхронным плаванием.

В 1996 году влюбленные сыграли свадьбу. У супругов трое детей — 20-летний Егор-Дэниел, 17-летняя Елизавета-Виктория и 15-летний Максим-Александр. Егор проживает в США, а младшие дети учатся в Международной школе немецкого Гамбурга.

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Любимыми занятиями городского главы Киева является дайвинг, музыка и шахматы. В свободное от работы время Виталий пишет стихи для себя.

В 2007 году в Андрушовке был открыт астероид, который впоследствии назвали в честь братьев Кличко — 212722 Кличко.

Вместе с братом Владимиром и Сильвестром Сталлоне Виталий выступил продюсером бродвейского мюзикла Рокки о боксере Рокки Бальбоа.