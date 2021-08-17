Беленюк получил звание старшего лейтенанта и пистолет от Тарана — фото

17 августа олимпийский чемпион и народный избранник Украины Жан Беленюк получил воинское звание старшего лейтенанта и наградной пистолет ПМ (пистолет Макарова).

Сегодня в Министерстве обороны Украины провели торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпийских игр 2020, которые проходили в Токио 23 июля — 8 августа.

Так, глава министерства Андрей Таран поздравил украинского борца, который завоевал золото на Олимпиаде-2020, с получением очередного воинского звания и вручил ему пистолет ПМ.

— Сегодня во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в министерстве Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания и наградил поощрительным отличием Министерства обороны Огнестрельное оружие — пистолетом ПМ, — сообщают в пресс-службе ведомства.

4 августа Беленюк принес Украине первое и единственное золото на Олимпийских играх 2020 в Токио. В то же время он впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

В финале украинец одержал победу над трехкратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лоринца (5:1).

В то же время в Минобороны отметили, что Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины, который завоевал олимпийское золото в этом виде спорта.