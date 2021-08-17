Беленюк отримав звання старшого лейтенанта і пістолет від Тарана – фото

17 серпня олімпійський чемпіон та народний обранець України Жан Беленюк отримав військове звання старшого лейтенанта та нагородний пістолет ПМ (пістолет Макарова).

Сьогодні в Міністерстві оборони України провели урочисті збори армійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2020, яка проходила в Токіо 23 липня – 8 серпня.

Так, глава міністерства Андрій Таран привітав українського борця, який завоював золото на Олімпіаді-2020, з отриманням чергового військового звання і вручив йому пістолет ПМ.

– Сьогодні під час урочистих зборів армійських чемпіонів і призерів в міністерстві Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання і нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони Вогнепальна зброя – пістолетом ПМ, – повідомляють в прес-службі відомства.

4 серпня Беленюк приніс Україні перше і єдине золото на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Водночас він вперше у своїй кар’єрі став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

У фіналі українець здобув перемогу над триразовим призером чемпіонатів світу угорцем Віктором Лорінцем (5:1).

Водночас у Міноборони зазначили, що Україна вперше з 1996 року здобула золото в греко-римській боротьбі.

Жан Беленюк — четвертий борець в історії України, який завоював олімпійське золото у цьому виді спорту.