Український борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

У вирішальному поєдинку він здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1. Золото, що здобув Жан, стало першим у скарбничці України на літній Олімпіаді-2020 у Токіо.

Жан тактично та грамотно провів перший період сутички, був активним і зрівняв рахунок завдяки балу активності. Далі у партері він провів два накати і вийшов вперед 5:1.

Раніше Беленюк десять разів зустрічався з Льорінцом на різних турнірах і жодного разу не знав гіркоти поразки.

У півфіналі Ігор-2020 Беленюк здолав хорвата Івана Гуклека з рахунком 7:1.

30-річний спортсмен на шляху до золота також здолав алжирського борця Башира Сіда Азара (1:1) та чинного чемпіона Європи із Сербії Зураба Датунашвілі (3:1).

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Україна вже завоювала одинадцять медалей, з яких одне золото, два срібла та вісім бронзових нагород.

На літній Олімпіаді-2016 у Ріо Беленюк став срібним призером змагань. Жан є дворазовим чемпіоном світу у 2015 та 2019 роках, а також призером (срібло у 2018 та бронза у 2014). Він тричі ставав чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і був двічі бронзовим призером (2012, 2021).

В активі Беленюка золото Європейських ігор-2019 у Мінську та срібло Європейських ігор-2015 у Баку.

Фото: НОК