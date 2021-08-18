Обыски в Крыму: трех крымских татар бросили за решетку на два месяца

Обыски, которые утром проводили сотрудники ФСБ РФ в четырех районах временно оккупированного Крыма, завершились незаконными арестами крымских татар. Так называемые суды избрали трем из пяти задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, имам Раиф Февзиев из поселка Строгановка Симферопольского района будет находиться в СИЗО до 12 октября, а активисты Джеббар Бекиров и Рустам Таиров — до 11 октября.

Оккупанты инкриминируют им организацию деятельности так называемой Хизб ут-Тахрир.

Еще двум крымским татарам — Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву – изберут меры пресечения 18 августа.

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Денисова отмечает, что преследование крымских татар является религиозно мотивированным, поэтому требует освободить их немедленно, а международное сообщество призвала усилить давление на страну-агрессора.

В Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму с утра 17 августа российские силовики проводили обыски.

Так называемые следственные действия в домах крымских татар проходили без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, что является нарушением 6 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Фото: Людмила Денісова