Обшуки в Криму: трьох кримських татар кинули за ґрати на два місяці

Обшуки, які зранку проводили співробітники ФСБ РФ у чотирьох районах тимчасово окупованого Криму, завершилися незаконними арештами кримських татар. Так звані суди обрали трьом із п’яти затриманих запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, імам Раіф Февзієв із селища Строганівка Сімферопольського району перебуватиме в СІЗО до 12 жовтня, а активісти Джеббар Бекіров та Рустем Таїров – до 11 жовтня.

Окупанти інкримінують їм організацію діяльності так званої Хізб ут-Тахрір.

Ще двом кримським татарам – Рустему Мурасову та Зауру Абдуллаєву – обиратимуть запобіжні заходи 18 серпня.

Денісова наголошує, що переслідування кримських татар є релігійно вмотивованими, тому вимагає звільнити їх негайно, а міжнародну спільноту закликала посилити тиск на країну-агресора.

У Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах в тимчасово окупованому Криму з ранку 17 серпня російські силовики проводили обшуки.

Так звані слідчі дії у домівках кримських татар проходили без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою, що є порушенням 6 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Фото: Людмила Денісова