Российские силовики проводят массовые обыски у крымских татар

В Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму с 4 утра российские силовики проводят обыски.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в поселке Строгановка Симферопольского района сотрудники российских центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В дом даже не пускают адвоката.

Кроме того, обыски проходят у местных активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка Балаклавского района Севастополя, Заура Абдуллаева в селе Холмовка Бахчисарайского района, Рустема Таирова в селе Поворотное Нахимовского района Севастополя и в том же районе в селе Фруктовое у Рустема Мурасова.

В частности, Мурасов ночью вернулся из Ростова-на-Дону. Он ездил на объявление незаконного приговора по делу так называемой алуштинской группы по сфабрикованному уголовному делу Хизб ут-Тахрир.

16 августа Ростовский Южный окружной военный суд отправил в тюрьму четырех крымских татар по обвинению в так называемом алуштинском деле Хизб ут-Тахрир.

По версии российского следствия, они якобы создали ячейку исламской партии Хизб ут-Тахрир, которая запрещена и признана Россией террористической организацией, проводили собрания и планировали “вербовать” новых участников.

Источник: Людмила Денисова