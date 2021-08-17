Російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар

У Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах в тимчасово окупованому Криму з 4 ранку російські силовики проводять обшуки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, у селищі Строганівка Сімферопольського району співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва. До будинку навіть не пускають адвоката.

Крім того, обшуки відбуваються у місцевих активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка Балаклавського району Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка Бахчисарайського району, Рустема Таїрова в селі Поворотне Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова.

Зокрема, Мурасов вночі повернувся з Ростова-на-Дону. Він їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої алуштинської групи за сфабрикованою кримінальною справою Хізб ут-Тахрір.

16 серпня Ростовський Південний окружний військовий суд відправив до в’язниці чотирьох кримських татар за обвинуваченням у так званій алуштинській справі Хізб ут-Тахрір.

За версією російського слідства, вони начебто створили осередок ісламської партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена та визнана Росією терористичною організацією, проводили збори і планували “вербувати” нових учасників.

Джерело: Людмила Денісова