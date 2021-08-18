Из украинского аэропорта Борисполь в Кабул вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.

Его отправили для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана. Но сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Кроме того, пока не удалось получить разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию.

17 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из захваченного талибами Афганистана хотят вылететь 153 украинца.

По его словам, среди обратившихся за помощью к дипломатам есть граждане, которые находятся на военной базе, где работали по контракту, украинцы афганского происхождения, навещавшие родственников, а также бизнесмены.

Накануне пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинцев. Но эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы безопасные условия.

Между тем украинцам, которые находятся в Афганистане и хотят вернуться, советуют немедленно сообщить о себе в посольство в Таджикистане или Пакистане по телефону горячей линии +992 900006520 или позвонить на горячую линию МИД по телефону +38 044 238-16-57.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ